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В Ялте проводятся регулярные рейды по объектам, на которых не остановились строительные работы

В Ялте проводятся регулярные рейды по объектам, на которых не остановились строительные работы

Согласно постановлению администрации города Ялта, с 31 мая по 30 сентября должны быть приостановлены все виды строительных работ на всей территории муниципального образования на объектах, расположенных ниже автомобильной дороги «Симферополь - Ялта - Севастополь» (Симферопольское шоссе, Южнобережное шоссе)Как отмечает начальник Департамента муниципального контроля Вадим Ковалев, исключением стали объекты социальной инфраструктуры – те, которые строятся за счет бюджетных средств, ФЦП и инвестпроекты.

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