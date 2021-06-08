В Ялте проводятся регулярные рейды по объектам, на которых не остановились строительные работы

Согласно постановлению администрации города Ялта, с 31 мая по 30 сентября должны быть приостановлены все виды строительных работ на всей территории муниципального образования на объектах, расположенных ниже автомобильной дороги «Симферополь - Ялта - Севастополь» (Симферопольское шоссе, Южнобережное шоссе)Как отмечает начальник Департамента муниципального контроля Вадим Ковалев, исключением стали объекты социальной инфраструктуры – те, которые строятся за счет бюджетных средств, ФЦП и инвестпроекты.