Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 ноября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1069 =Будь выше всяких слухов, верь своему сердцу, знай, что где есть Любовь, там не может быть обмана = Быть полностью присутствующими и получать удовольствие от того, что вы делаете =Внутренние вибрации должны быть успешно освещены и очищены импульсным Светом Любви = Все, так называемые, действия Вселенной, происходят внутри вас, потому что вы - независимое сознание = Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью =Вы должны призывать Божественный Источник Любви для исцеления и уравновешивания Планеты =Вы не можете перенести свои разочарования из прошлого или даже прежнюю человеческую природу =Высокий уровень интеллекта ещё не означает, что человек способен принимать мудрые решения = "Главный Путь прогресса Человечества - очищение Души и достижение состояния чистой Души" = Душа, рождаясь от Бога, будет проходить эти Планы по порядку, пока не вернётся обратно к Богу = Ждать нужно тех, кто придёт, говорить тем, кто слышит, молчать только с теми, кто понимает = Жизнь – это Свет в Пути человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх