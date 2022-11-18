ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1069 =Будь выше всяких слухов, верь своему сердцу, знай, что где есть Любовь, там не может быть обмана = Быть полностью присутствующими и получать удовольствие от того, что вы делаете =Внутренние вибрации должны быть успешно освещены и очищены импульсным Светом Любви = Все, так называемые, действия Вселенной, происходят внутри вас, потому что вы - независимое сознание = Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью =Вы должны призывать Божественный Источник Любви для исцеления и уравновешивания Планеты =Вы не можете перенести свои разочарования из прошлого или даже прежнюю человеческую природу =Высокий уровень интеллекта ещё не означает, что человек способен принимать мудрые решения = "Главный Путь прогресса Человечества - очищение Души и достижение состояния чистой Души" = Душа, рождаясь от Бога, будет проходить эти Планы по порядку, пока не вернётся обратно к Богу = Ждать нужно тех, кто придёт, говорить тем, кто слышит, молчать только с теми, кто понимает = Жизнь – это Свет в Пути человека.