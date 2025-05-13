"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России

%Президент США Дональд Трамп© AFP / Nicholas Kamm Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США в необходимости введения новых санкций против России и помешал намерению Лондона ввести новые ограничения, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
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