"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России

%Президент США Дональд Трамп© AFP / Nicholas Kamm Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США в необходимости введения новых санкций против России и помешал намерению Лондона ввести новые ограничения, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.