Экипажи вертолетов Балтфлота отработали высадку тактического десанта

Элементы боевой подготовки во взаимодействии с подразделениями морской пехоты отработали экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках летно-тактического учения в Калининградской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 11 октября на официальном интернет-портале.