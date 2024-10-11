Экипажи вертолетов Балтфлота отработали высадку тактического десанта

Элементы боевой подготовки во взаимодействии с подразделениями морской пехоты отработали экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках летно-тактического учения в Калининградской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 11 октября на официальном интернет-портале.
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