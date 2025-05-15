Без горячей воды останется больше челябинцев, чем планировалось ранее

В Челябинске увеличили число домов, участвующих в первом этапе опрессовки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, «УСТЭК-Челябинск» расширил перечень домов, попадающих под первый этап опрессовки.
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