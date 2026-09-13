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Мировое обозрение

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В Госдуме объяснили, почему Россия не пойдёт на заморозку украинского конфликта

В Госдуме объяснили, почему Россия не пойдёт на заморозку украинского конфликта

Россия не пойдёт на заморозку боевых действий на Украине. Об этом прямо заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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