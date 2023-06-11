Трубопроводы с кладбищ предложили перенести депутаты Ростовской области

Проблему магистральных трубопроводов на территориях кладбищ в Новочеркасске и Мясниковском и Октябрьском районах Ростовской области обсудили областные депутаты, об этом 10 июня сообщила «КП — Ростов-на-Дону».
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