Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кто первым сказал «Русские не сдаются», и в какой битве прозвучала эта фраза

«Русские не сдаются» — три слова, которые любой человек в нашей стране знает с детства. Но попробуйте спросить, кто их произнёс первым и когда.

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