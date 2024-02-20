Четыре промышленных предприятия Крыма участвуют в выставке в Москве

В рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», четыре крымских предприятия лёгкой промышленности принимают участие в международной выставке индустрии моды СРМ в Москве.
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