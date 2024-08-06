Верховный суд США не стал откладывать вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказал генпрокурору штата Миссури в переносе даты вынесения приговора кандидату в американские президенты и бывшему главе Белого дома Дональду Трампу по делу о фальсификации документов для сокрытия выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниелс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии