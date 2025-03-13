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Выгодно ли для России прекращение огня?

Выгодно ли для России прекращение огня?

Писали пьяные хохлы . Много буков. У противников перемирия в Украине и в России за более чем три года войны накопилось много аргументов, которые они регулярно высказывали.

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Комментарии
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Lyudmilapuzenko Lyudmilapuzenko
Точно сказали
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6 час.
LL
Lyudmilapuzenko Lyudmilapuzenko
Наташа,правильно.
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6 час.
Виктор Луговой
Лукавая статья. Много передёргиваний, в конце педалирование на &quot;может быть, но может и не быть&quot;. Прям Совруницын восстал из гроба, с его &quot;Но я так полагаю...&quot; На &quot;может быть&quot; и &quot;я так полагаю&quot; серьёзный анализ не строится.  Либо нас хотят уболтать, либо... либо цель статьи - зондаж настроений на срезе наиболее активной части читателей МТ.
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3 час.
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