Писали пьяные хохлы . Много буков. У противников перемирия в Украине и в России за более чем три года войны накопилось много аргументов, которые они регулярно высказывали.
Выгодно ли для России прекращение огня?
Комментарии
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Lyudmilapuzenko Lyudmilapuzenko
Точно сказали
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6 час.
LL
Lyudmilapuzenko Lyudmilapuzenko
Наташа,правильно.
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6 час.
Виктор Луговой
Лукавая статья. Много передёргиваний, в конце педалирование на "может быть, но может и не быть". Прям Совруницын восстал из гроба, с его "Но я так полагаю..." На "может быть" и "я так полагаю" серьёзный анализ не строится. Либо нас хотят уболтать, либо... либо цель статьи - зондаж настроений на срезе наиболее активной части читателей МТ.
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3 час.
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