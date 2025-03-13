Выгодно ли для России прекращение огня?

Виктор Луговой

Лукавая статья. Много передёргиваний, в конце педалирование на "может быть, но может и не быть". Прям Совруницын восстал из гроба, с его "Но я так полагаю..." На "может быть" и "я так полагаю" серьёзный анализ не строится. Либо нас хотят уболтать, либо... либо цель статьи - зондаж настроений на срезе наиболее активной части читателей МТ.