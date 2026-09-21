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Look: White emu found wandering loose on Florida highway

Florida troopers were summoned to a busy stretch of highway to corral an unusual traffic hazard in the passing lane -- an emu.

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