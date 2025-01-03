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Мармуш и Эдерсон из «Аталанты» интересуют «Манчестер Сити». Клуб хочет усилить 3-4 позиции

Руководство английского клуба намерено проработать варианты укрепления позиций защитника, центрального полузащитника и форварда, об этом сообщает Daily Mail.

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