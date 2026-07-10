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Ямаль, де Брюйне, Родри, Доку, Руис, Куртуа – в составах Испании и Бельгии на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Сборные Испании и Бельгии назвали стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026 . Игра пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 по московскому времени.

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