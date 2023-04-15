Наш потерянный мир

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FT: в Китае объяснили, почему Блинкену не разрешили приехать в Пекин

FT: в Китае объяснили, почему Блинкену не разрешили приехать в Пекин

Госсекретаря США Энтони Блинкена отказали в разрешении на поездку в Пекин. Причиной этому могли стать опасения, что ФБР обнародует результаты расследования о китайском воздушном шаре, сбитом американскими военными на территории США в феврале.

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