Пока вы спали: в Белом море обследуют кладбище затонувших кораблей

Ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта телефоны отказываются работать, российскому авиаперевозчику придётся закрыться из-за санкций, а Джон Сноу вернётся на экраны.
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