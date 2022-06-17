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Пока вы спали: в Белом море обследуют кладбище затонувших кораблей

Пока вы спали: в Белом море обследуют кладбище затонувших кораблей

Ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта телефоны отказываются работать, российскому авиаперевозчику придётся закрыться из-за санкций, а Джон Сноу вернётся на экраны.

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