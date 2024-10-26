25,10,24 Селидово Последствия боевых действий в Селидово. Военнослужащий ВС РФ демонстрирует флаг Российской Федерации на терриконе шахты им.
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25,10,24 Селидово Последствия боевых действий в Селидово. Военнослужащий ВС РФ демонстрирует флаг Российской Федерации на терриконе шахты им.
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