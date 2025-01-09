Hill: Киев мог завысить потери, чтобы получить больше помощи от союзников

Существует вероятность, что Украина могла искажать информацию о потерях своих вооружённых сил в ходе боевых действий с целью получения большего объёма помощи от западных союзников, сообщает издание The Hill.
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