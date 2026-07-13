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Царьград

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Сбивший актрису Ксению Добромилову байкер сделал заявление

Сбивший актрису Ксению Добромилову байкер сделал заявление

Наехал на одном колесе: байкер Завирюха признал вину в гибели звезды клипа «Девочка-война».В Москве завершено расследование уголовного дела против 34-летнего мотоциклиста Максима Завирюхи, который насмерть сбил известного фотографа и актрису Ксению Добромилову.

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