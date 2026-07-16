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Татар-информ

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Месси: «Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились»

Месси: «Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились»

Фото: «Татар-информ» Обладатель восьмого «Золотого мяча» Лионель Месси отреагировал на информацию о якобы особом отношении ФИФА и судей к национальной команде после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

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