«Джигурда здоровый как слон»: экс-адвокат Пашаев прокомментировал слухи о службе шоумена в зоне СВО

Бывший защитник Михаила Ефремова также назвал Джигурду настоящим патриотом, который «может все»Шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, в котором сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.