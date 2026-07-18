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Мы соседи по планете

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10 самых красивых природных бассейнов мира

В мире очень много красивых водоемов, и каждый можно считать уникальным по-своему. Люди издавна не только восхищаются красотой движущейся воды, но и с удовольствием принимают водные ванны даже там, где поток воды обладает значительной силой.

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