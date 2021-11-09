Лавров: Российско-казахстанская «связка» – ключевой элемент евразийской интеграции

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Российско-казахстанская «связка» является ключевым элементом евразийской интеграции, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» в «Российской газете».