Миних между Петром и Суворовым

Между Полтавой 1709 года и Кагулом 1770-го лежит шестьдесят лет. В привычном изложении русской военной истории этот промежуток сжимается до одной фразы-перехода: от петровского редута сразу к румянцевскому каре и суворовскому натиску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии