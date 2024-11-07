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Транспортная Инициатива

1 подписчик
Уважаемые Евгений Михайлович, Владимир Олегович, Андрей Алексеевич

Уважаемые Евгений Михайлович, Владимир Олегович, Андрей Алексеевич, уважаемое руководство Дептранса, скажите, пожалуйста, а кто сейчас проверяет маршрут 141А? Отдел контроля в очередной раз? Почему проверки из раза в раз проводятся так, что о них знают все? Это вообще можно назвать проверками? Работа маршрута ужасна! Не нужно создавать видимость проверок, создавая тем самым не просто недоверие, а крайне негативное отношение к администрации города в целом, включая Дептранс.

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