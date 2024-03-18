НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

В обращении после победы на выборах президент Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»

В обращении после победы на выборах президент Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»

После проведения выбора обработано уже 99,2% поданных за кандидатов голосов. Расклад сил со времени вчерашней публикации ВО, вышедшей примерно через час после закрытия последних избирательных участков (в Калининграде и области), не изменился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх