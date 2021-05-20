Свердловские власти подали в суд на лесной актив Козицына

Компания «Синергия» Андрея Козицына является учредителем и управленцем в фирме «Тура-Лес» Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало семь исков к ООО «Тура-Лес», аффилированной с компанией «Синергия» Андрея Козицына.