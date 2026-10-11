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Регионы России

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Экологический кризис на курортах Турции угрожает массовому туризму в Анталье

Экологический кризис на курортах Турции угрожает массовому туризму в Анталье

Экологическая ситуация на турецком побережье, в частности в Анталье, достигает критического уровня, что способно навсегда изменить ландшафт массового классического туризма в регионе.

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