Моссад потерял лидера Ирана. Технологии оказались бессильны

Пока Трамп взвешивает очередной шаг в иранском противостоянии, разведка активизирует поиски исчезнувшего в феврале верховного лидера ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Секретная операция, которую официально никогда не обсуждают и не подтверждают, — охота на аятоллу Моджтабу Хаменеи — занимает умы Моссада и ЦРУ.
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