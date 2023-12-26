Сотрудники муниципального предприятия Миасса ответят в суде за сломанный позвоночник девушки-подростка

В суд Миасса направили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении земляных работ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей МУП МГО «Городское хозяйство», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.