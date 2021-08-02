Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему выявить инфаркт у женщин сложнее?

Почему выявить инфаркт у женщин сложнее?

Первые признаки и симптомы инфаркта Чем раньше получится распознать первые признаки и симптомы инфаркта миокарда, тем больше у пациента шансов на полное выздоровление: любое промедление способно вызвать тяжелые осложнения, и даже летальный исход.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх