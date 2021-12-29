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Предоставление субсидий в рамках реализации программы «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Предоставление субсидий в рамках реализации программы «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Информация о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс» в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».

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