Предоставление субсидий в рамках реализации программы «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Информация о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керчьгортранс» в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».