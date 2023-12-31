JAMA: избыточное количество гормонов щитовидки повышает риски развития слабоумия

Ученые из Мичиганского университета установили, что у пожилых людей воздействие низкого уровня тиреотропина при эндогенном или экзогенном тиреотоксикозе связано с повышенным риском возникновения когнитивных расстройств.
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