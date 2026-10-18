МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бизнес готов "скинуться" и профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов, это можно было бы простимулировать инвестиционным налоговым вычетом.
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