Более 70 тысяч жителей Свердловской области получают доплату к пенсии за детей на иждивении

Свердловские пенсионеры, ухаживающие за детьми, и студенты получат дополнительные средства. По данным пресс-службы Социального фонда России (СФР), на конец прошлого года страховые пенсии по старости и инвалидности в регионе получали 76 тысяч 536 человек, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты в возрасте до 23 лет.
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