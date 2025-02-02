Тауматроп. Волшебство своими руками.

Тауматроп - оптическая игрушка, состоящая из двух карточек с рисунками, нанесённых с разных сторон. При быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются как один.
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