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Астраханская полиция разыскала дорожного лихача без прав на «жигулях»

Астраханская полиция разыскала дорожного лихача без прав на «жигулях»

Серая «Лада» попала в объективы камер местных жителей, а затем и в поле обозрения инспекторов ГИБДД. Накануне стражи порядка разыскали и задержали молодого лихача, который рассекал по дорогам Астрахани, устраивая опасные маневры: на записи видно, что он грубо нарушал правила дорожного движения.

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