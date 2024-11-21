Астраханская полиция разыскала дорожного лихача без прав на «жигулях»

Серая «Лада» попала в объективы камер местных жителей, а затем и в поле обозрения инспекторов ГИБДД. Накануне стражи порядка разыскали и задержали молодого лихача, который рассекал по дорогам Астрахани, устраивая опасные маневры: на записи видно, что он грубо нарушал правила дорожного движения.