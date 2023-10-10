Певец Егор Крид извинился за шутку, что не верит в роман Клавы Коки

Певец Егор Крид извинился в Instagram за шутку о новом романе коллеги Клавы Коки. Во время прямой трансляции на Twitch Крид написал в комментариях "точно нет" по поводу отношений Коки и ее нового возлюбленного Александра Поверина.
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