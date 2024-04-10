Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jimmy Negrete Арестованный в результате штурма посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа.
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