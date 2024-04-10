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  • Сергей Oблезов
    Опять пургу несет!Песков назвал Арм...
  • саша пупкин
    Блядь, это сюр какой-то)))Песков назвал Арм...
  • Борис
    Если так говорит Песков, значит Армения действительно враг России. Понять не могу, что связывает ВВП и Пескова, но то...Песков назвал Арм...

Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Задержанный при штурме экс-вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jimmy Negrete Арестованный в результате штурма посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа.

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