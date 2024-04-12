Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

День космонавтики отмечается 12 апреля По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, московские реабилитационные центры успешно используют космические технологии для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.
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