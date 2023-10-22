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На радость москвичам: какой погоды ждать на грядущей неделе

На радость москвичам: какой погоды ждать на грядущей неделе

Несмотря на то, что октябрь подходит к концу, серьезных заморозков ожидать не стоит. Как рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, жителей Москвы ближайшие дни порадуют достаточно комфортной температурой.

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Михаил Васильев
По приличнее девушки для фото не нашлось?
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