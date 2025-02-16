Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 872 подписчика

В Мюнхене от травм умерли сбитые машиной на митинге женщина и ребёнок

В Мюнхене от травм умерли сбитые машиной на митинге женщина и ребёнок

По данным полиции, в результате наезда на людей пострадали около 30 человек.В результате трагического инцидента в Мюнхене, произошедшего в четверг и который назвали терактом, погибли два человека - женщина 37 лет и её двухлетняя дочь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх