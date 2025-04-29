Центральная Азия: зазвучит ли громче турецкий «мехтеран»?

Как известно, в ходе прошедшего в начале апреля саммита в Самарканде саммита «ЕС – Центральная Азия» входящие в Организацию Тюркских государств Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан солидаризировались с Брюсселем по «кипрскому вопросу», что встретило раздражение в Анкаре, а отдельных экзальтированных комментаторов побудило пуститься в рассуждения чуть ли не о «фиаско» тюркского мира.