РИА Новости: факторов, которые могли бы погубить растения в Сочи, пока нет

Угрозы, способные уничтожить растения в условиях засухи в Сочи, пока не зафиксированы. Об этом заявила РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова.
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