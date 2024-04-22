Искусство отдыха: 7 важных правил для тех, кто никак не может выбросить из головы работу

Чтобы добиться в чём-то успеха, нужно упорно тренироваться, и отдых, оказывается, не исключение.Почему важно отдыхать Регулярный отдых, так же как и работа, — ключевой элемент хорошей жизни и успешной карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии