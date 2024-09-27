Враг жаждет вывести русский тыл из «зоны комфорта»

И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.
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