Психолог раскрыла причины затяжного восстановления Алены Шишковой после анорексии

Психолог Иневская заявила, что модель и блогер Алена Шишкова ошибочно восприняла худобу за счастье. История Алены Шишковой, российской модели, уже много лет борющейся с анорексией и булимией, не перестает волновать общественность.
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