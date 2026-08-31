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Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России

Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России

Брюссель отверг идею конфискации замороженных российских активов ради финансирования Украины. Об этом 31 августа сообщил Euractiv .

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