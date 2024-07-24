Китайский фактор индийско-российских отношений

Отношения Индии с Россией начались в 1971 году, когда Индия была наиболее уязвима. Пакистанские военные пытались жестоко подавить движение за независимость в тогдашнем Восточном Пакистане – ныне Бангладеш.
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