Певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене выставки-форума "Россия"

Поэт и певица Ирина Дубцова 6 ноября выступит на главной сцене международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ во время концерта, организованного павильоном Банка России "Умные финансы", сообщает пресс-служба форума.
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